Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığından Çocuklara Ramazan Programı
Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, çocuklara orucun ve Ramazan ayının fazileti anlatıldı. Programda çocuklara oyun ve eğlence eşliğinde Ramazan öncesi oruç tutmanın önemi aktarıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığınca düzenlenen programda, çocuklara orucun ve Ramazan ayının fazileti anlatıldı.
Birlik Vakfı Kadınlar Kolu Başkanlığının Genç Birlik ve Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) katkılarıyla düzenlediği programda çocuklara Ramazan öncesi oyun ve eğlence eşliğinde orucun ve Ramazan ayının fazileti anlatıldı.
Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - KÜTAHYA