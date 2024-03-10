Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığından Çocuklara Ramazan Programı

Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığınca düzenlenen programda, çocuklara orucun ve Ramazan ayının fazileti anlatıldı.

Birlik Vakfı Kadınlar Kolu Başkanlığının Genç Birlik ve Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) katkılarıyla düzenlediği programda çocuklara Ramazan öncesi oyun ve eğlence eşliğinde orucun ve Ramazan ayının fazileti anlatıldı.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - KÜTAHYA