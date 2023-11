- Kütahya Belediyesinden hatim ve dua programı

Belediye Başkanı Alim Işık :

"Hemşehrilerimiz tarafından okunan 602 hatmi, tüm şehitlerimiz, gazilerimiz, Doğu Türkistan ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize hediye ettik"

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi, tüm şehit ve gaziler ile Doğu Türkistan ve Filistin'deki Müslümanlar için hatim duası programı gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tüm şehit ve gazileri ile Doğu Türkistan ve Filistin'deki Müslüman kardeşler için yapılan programda; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Kütahya İl Müftülüğü görevlileri, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 602 hatmin ve çok sayıda Yasin-i Şerif'in bağışlandığı programın sonunda toplu olarak hatim duası yapıldı.

Hatimlerini göndererek gönülleri bizimle atan hemşehrilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya Belediyemizin koordinasyonunda İl Müftülüğümüzle iş birliği içerisinde bir ilki daha birlikte yaşıyoruz. Öncelikle vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Rabbim sizlerden razı olsun. 602 hatmi bugün burada topluca, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal toprakları vatan yapmak için canlarını vermiş tüm şehitlerimize, gazilerimize, yakınlarına, Doğu Türkistan'da ve Filistin'de zulüm gören din kardeşlerimize, soydaşlarımıza, bu hatimleri bağışlayan çok kıymetli hemşehrilerimin tüm geçmişlerine bağışlamak üzere çok kıymetli hocalarımızla birlikte burada hatim ve dua programı için bir araya geldik. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta belediyemiz çalışanı mesai arkadaşlarım olmak üzere hepinizden Allah razı olsun" dedi.

"Allah sizlerden razı olsun"

"Sizlerle her programımız ayrı güzel oluyor" diyerek sözlerine devam eden Başkan Işık, "Belediyemizin bahçesi bu tür serbest katılımlı her programa açık. Yeter ki o program bizim ananemize, kültürümüze uygun olsun, vatanımızın milletimizin aleyhine olmasın, herkese kapımız açık. Buraya gelen her hemşehrimize, talebi makul ve mantıklı olmak kaydıyla bu belediyenin her kapısı açık, her imkanımızla emrinizde. Çünkü bu belediye, sizlerin belediyesi. 'Belediye bizim' demeye başladı hemşehrilerim. Bundan daha güzel bahtiyarlık olabilir mi? Belediyemiz de 'Biz memleketimize hizmet ediyoruz' demeye başladı. Bundan biz çok haz alıyoruz. Bu hatim ve dualar da geçmişte memleketimize hizmet etmiş, geçmiş belediye başkanlarımız dahil olmak üzere onların yakınları, belediyemizde çalışmış rahmetli olmuş kim varsa onların ruhlarına hediye ettik. Onlar zamanında üzerlerine düşeni yapmışlar, memleketimize hizmet etmişler, Allah onlardan razı olsun. Biz de bu nesil olarak atalarımızın canlarını vererek bize emanet ettikleri vatanımıza sahip çıkalım, daha iyi ihya ve imar edelim, bizden sonraki nesiller de bizlere dua etsinler. Biz onlardan razıyız, Allah da onlardan bin kere razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Buraya gelemeyip de hatmini gönderen hemşehrilerimize de buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Program, katılımcılara helva ikramıyla sona erdi.