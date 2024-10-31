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Kütahya 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kütahya'nın kalkınma projelerinin ele alındığı 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 681 kamu yatırım projesi ve 12 milyar 622 milyon TL'lik yatırım öngörüsü değerlendirildi.

Kütahya'nın kalkınması ve gelişimi açısından önemli projelerin görüşüldüğü 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Koordinasyon Kurulu üyeleri de katıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni dönem değerlendirme raporu, yatırımlar ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca, mevcut sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde istişareler yapıldı.

Vali Işın, 2024 yılı itibarıyla il genelinde 681 kamu yatırım projesinin yatırım programında yer aldığını belirtti. 2024 yılı projeleri için toplamda 12 milyar 622 milyon TL'lik bir yatırım öngörüldüğünü ifade eden Vali Işın, yılın ilk dokuz ayında bu miktarın 6 milyar 841 milyon TL'sinin harcandığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 54 olduğunu açıkladı.

Vali Işın, Kütahya'da çözümü bekleyen büyük sorunların kalmadığını ve tüm kamu kurumlarının özverili çalışmaları sayesinde halkın ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Toplantının sonunda, alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin Kütahya için hayırlı olmasını dileyerek, kurul üyelerine teşekkür etti.

Toplantı, bölge ve il müdürlerinin yatırım raporlarını sunması ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüşlerinin dinlenmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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