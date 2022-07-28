Kusursuz kafe personeli özel çalışanlar güne sporla başladı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından başlatılan ve uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunan etkinliklerin bir durağı özel insanların çalıştığı Kusursuz Kafe oldu. Kusursuz Kafenin özel personeli düzenlenen etkinlikle güne spor yaparak zinde başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde "Spor Şehri Düzce" projesi çerçevesinde kurulan Spor Akademisi, şehrin dört bir yanında her yaştan Düzcelilerin spor yapılmasına imkan sağlıyor.

Haftanın 3 günü Düzcelileri spor ile buluşturan Spor Akademisinin son durağı Kusursuz Kafe oldu. Burada oluşturulan spor alanı ile uzman eğitmenler tarafından kafenin özel personellerine yönelik müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaptırıldı.

Eğitmenlerin gösterdiği hareketleri yapmak için çaba sarf eden özel çalışanlar, bir yandan spor yaparken bir yandan da eğlenceli zaman geçirerek güne başladı. - DÜZCE