Kuşdiliyle Şakıyan İki Esnaf Dikkat Çekiyor

Kuşdili konuşarak adeta bülbül gibi şakıyan iki esnaf, konuştukları dille ilgi odağı oldu

-Duyanlara garip gelen kuş diliyle adeta bülbül gibi şakıyorlar

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kuşdili ismini verdikleri dille konuşan Metin Mercan ile Turgut Bülbül, kendi aralarında ettikleri sohbetlerle ve söyledikleri türkülerle dikkat çekiyorlar. Duyanları gülümseten kuşdili, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Antakya ilçesinde bulunan Uzunçarşı'da esnaflık yapan Metin Mercan ve Turgut Bülbül, kendi aralarında kuşdili ismini verdikleri konuşma biçimiyle dikkat çekiyorlar. Çarşıda zaman zaman kuş diliyle sohbet eden, zaman zaman türkü söyleyen Mercan ve Bülbül, adeta çarşının neşe kaynağı oldu. İlk kez duyanların ilgiyle kulak kabarttığı kuş dili, Hatay Alem isimli sosyal medya platformu muhabiri Bedia Türetken'in yaptığı sokak röportajlarında da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Milyonlarca kez izlenen Mercan ve Bülbül arasındaki kuş dili sohbeti, duyanları tebessüm ettirdi.

"Kuşdilini ilk kez duyanlara garip gelebilir çünkü farklı bir dildir "

Öğrendiği kuşdiliyle şarkılar söyleyen Turgut Bülbül, ilk kez duyanların garipsediğini belirterek "Kuşdili, Hatay'ın geleneksel bir dilidir. Bu kuşdilini bilenler, Türkiye'de değil, Avrupa'da değil ve Dünya'da geçerli bir dildir. Uzun çarşıda kuşdili bilen kişi sayısı çok azdır. Çarşıda Metin Mercan abimiz biliyor. Abimizin kuşdili konuştuğu zaman ne dediğini anlayabiliyorum. Kendi de benim dediklerimi anlıyor. Kuşdilini ilk kez duyanlara garip gelebilir çünkü farklı bir dildir. İnsanlar bu kuşdilini çok nerede ediyorlar. Normalde kuşdilini öğrenilemeyecek bir dil değildir. Ben kuşdilinde şarkıda söylerim ve her şeyini söylerim. Bizim mahallede kuşdilini bilen çok insanlarımız var" dedi.

"Her kelimenin sonuna 'fe fa' getirdiklerini fark ettim ve anlamaya başladım"

Kul diliyle yaptığı sokak röportajları sosyal medyada milyonlarca kez izlenen muhabir Bedia Türetken, kendisinin de zamanla kuş dili öğrendiğini belirterek "Sokakta röportaj yapıyordum. Beyefendiler aralarında bu dili konuşuyorlardı. Bende merak ettim ve onlarla röportaj yaptım. İlk başlarda hiçbir şey anlamadım. Çünkü aşırı garipsedim. Sonra her kelimenin sonuna 'fe fa' getirdiklerini fark ettim. Anlamaya başladım. Konuşmayı denedim ve konuştum" şeklinde konuştu.

" Her insan bu dili bilmez, ilk kez duyanlara tuhaf geliyor "

Kuşdilinin Antakya ilçesinde özgü bir dil olduğunu ifade eden Metin Mercan, ilk duyanlara tuhaf geldiğini belirtirken "Bu konuştuğum dil, kuşdilidir. Antakya'da 50 yıl önce ailelerimiz bu dili konuşuyorlardı. O zamanlarda biz aile olarak serçe dilini öğrendik. Antakya'da belki 100 kişi kuşdili konuşmayı bilir. Bu arkadaşımız büyüklerinden görüp ve öğrenmiş. Her insan bu dili bilmez, insanlara tuhaf geliyor. Bu dilin ne olduğunu sorunca kuşdili diyoruz. Yabani bir kelime kullanmıyoruz. Kuşdili Antakya'ya özgü bir dildir. Bu dili konuşunca hem komik oluyor hem de sevgi oluyor yoksa Türkçemiz gayet çok güzel" ifadelerini kullandı.