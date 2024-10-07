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Kuşaklararası Etkileşim Projesi Çalıştayı Muğla'da Düzenlendi

Kuşaklararası Etkileşim Projesi Çalıştayı Muğla'da Düzenlendi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştay, kuşaklararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayarak, gençler ile yaşlılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını hedefliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen "Kuşaklararası Etkileşim Projesi" çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştay, Tazelenme Üniversitesi'nin önemli projelerinden biri olan kuşaklararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muhammer Tuna yaptı. Konuşmasında, Tazelenme Üniversitesi'nin iki temel sloganı olan "eğlenerek öğrenme" ve "her yıl 10 yaş gençleşme" kavramlarının üzerinde durdu. Prof. Dr. Tuna, projeyi somut adımlarla hayata geçirme sürecinde birçok ders ve etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Prof. Dr. Tuna, kuşaklararası etkileşim fikrinin yaklaşık 3-4 yıl önce ortaya çıktığını ifade ederek, "Toplumda farklı yaş gruplarını ortak bir hedef etrafında nasıl bir araya getirebiliriz, nasıl bir harmoni sağlayabiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda lise öğrencileri ile Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirme fikri doğdu. Böylece, yaklaşık 50 yaş farkı olan iki grup, yani 17-18 yaş grubundaki gençler ile 67-70 yaş grubundaki öğrenciler, ortak etkinliklerde buluşturuldu" dedi.

Bu projeyle, kuşaklar arasındaki farkların birleştirici bir güç olarak değerlendirilebileceği vurgulandı. Etkinlik, gençlerin ve daha ileri yaşlardaki öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak öğrenim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Çalıştay, katılımcıların etkileşimi ve projeyle ilgili tartışmalarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültür Sanat Kültür Eğitim Yerel

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