Haberler

Kuşaklararası Dayanışma: Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği Safranbolu'da Düzenlendi

Kuşaklararası Dayanışma: Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği Safranbolu'da Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da düzenlenen etkinlikte, yaşlılar ve çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla bir araya geldi. Kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirildiği etkinlikte, büyükler çocuklara oyunları öğretti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte farklı kuşaklar geleneksel oyunlarla buluşturuldu.

Aktif Yaş Alma Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kuşaklararası Oyun Atölyesi"nde, merkezin üyeleri ile Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte, emekli öğretmen İsmail Arslan'ın kaleme aldığı "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çocuk Oyunları" kitabında yer alan geleneksel oyunlar, büyükler tarafından çocuklara öğretildi. Etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunlar yeniden hayat bulurken kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren projelerle yaşlıların deneyimlerini geleceğe taşımayı ve çocukların kültürel kazanımlarını artırma hedeflendi.

Aktif Yaşam Merkezinde görevli Gerontolog Birtan Kıcırdar, uzun süredir kuşaklar arası faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bugün düzenlediğimiz atölye ile çocuklarımız ve yaşlı bireylerimiz unutulmaz anılarla evlerine döndü" dedi.

Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ise çocukları ekranlardan uzaklaştırıp büyüklerle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Eski oyunlarımızla, örf ve ananelerimizle gelecek nesilleri buluşturma çalışmasıydı. Çocuklarımız bu oyunları evlerinde de aileleriyle oynayarak pekiştiriyor" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 301.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Beyaz Show düellosu geri döndü! Candan Erçetin Beyaz Öztürk'ü sahneden vurdu

Beyaz Show düellosu geri döndü! Erçetin Beyaz'ı sahneden vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.