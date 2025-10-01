Kuşaklararası Dayanışma: Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği Safranbolu'da Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte farklı kuşaklar geleneksel oyunlarla buluşturuldu.

Aktif Yaş Alma Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kuşaklararası Oyun Atölyesi"nde, merkezin üyeleri ile Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte, emekli öğretmen İsmail Arslan'ın kaleme aldığı "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çocuk Oyunları" kitabında yer alan geleneksel oyunlar, büyükler tarafından çocuklara öğretildi. Etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunlar yeniden hayat bulurken kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren projelerle yaşlıların deneyimlerini geleceğe taşımayı ve çocukların kültürel kazanımlarını artırma hedeflendi.

Aktif Yaşam Merkezinde görevli Gerontolog Birtan Kıcırdar, uzun süredir kuşaklar arası faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bugün düzenlediğimiz atölye ile çocuklarımız ve yaşlı bireylerimiz unutulmaz anılarla evlerine döndü" dedi.

Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ise çocukları ekranlardan uzaklaştırıp büyüklerle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Eski oyunlarımızla, örf ve ananelerimizle gelecek nesilleri buluşturma çalışmasıydı. Çocuklarımız bu oyunları evlerinde de aileleriyle oynayarak pekiştiriyor" ifadelerini kullandı. - KARABÜK