Kuşadası Sokaklarında Yaban Domuzu İstilasına Tanıklık

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları, şehir merkezine inerek sokaklarda yiyecek aradı. Çöp konteynerlerini karıştıran domuzların görüntüleri çevre sakinleri tarafından kaydedildi.

Kuşadası sokaklarında domuz istilası

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde onlarca domuz sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi. Yaban domuzları şehir merkezine gelip sitelerin ara sokaklarında dolaştı. Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzlarının yiyecek aradığı görüldü. Yavrularıyla birlikte sürü halinde sokaklarda dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında rahatça kimseye aldırış etmeden gezindi. O anlar ise çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde domuzların sokak aralarında yiyecek araması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Yerel
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