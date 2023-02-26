Kuşadası şehiriçi esnafından depremzede çocuklar için anlamlı hareket

Aydın'ın Kuşadası ilçesine deprem bölgelerinden gelen öğrenciler için harekete geçen şehiriçi esnafı, okul saatlerinde depremzede öğrencileri ücretsiz taşıyacak.

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek oldu. Afet bölgelerinden Aydın'a gelen depremzede ailelerin çocuklarının da eğitimine devam edebilmesi için gerekli çalışmalar yapılırken şu ana kadar il genelinde toplam 3 bin 614 öğrencinin okul kaydı yapıldı. Bu çerçevede harekete geçen Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi, Kuşadası Davutlar Minibüs Kooperatifi. ve Kuşadası Güzelçamlı Minibüs Kooperatifi de depremzede öğrencilerin okul saatlerinde ücretsiz taşımasını gerçekleştirecek.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışma ile ilçe genelindeki depremzede çocuklar için özel öğrenci kartı çıkarılacak. Depremzede öğrenciler de alacakları kimlik kartı ile okul saatlerinde şehiriçi minibüslerini ücretsiz kullanabilecek.

Şehiriçi esnafının duyarlı davranışı da takdir toplarken Kuşadası Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Depremzede misafirlerimizin okul çağı çocuklarını öğrenci kartını ibraz ederek okul saatleri arasında şehiriçi ücretsiz taşınmasına katkı sağlayan Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi, Kuşadası Davutlar Minibüs Kooperatifi. ve Kuşadası Güzelçamlı Minibüs Kooperatifi'ne teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN