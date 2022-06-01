Kuşadası Plajları Yaza Hazır - Haberler

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla kenti ziyaret eden turistlerin keyifli ve huzurlu bir ortamda denize girebilmeleri için plajlarda sürdürdüğü hazırlıkları tamamladı.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentte bulunan tüm plajları sezona hazırladı. Çalışmalar kapsamında Sahil Evleri Plajı, Sevgi Plajı, Kadınlar denizi plajı, Kuştur Sahili ve Halk Plajındaki kumlar özel bir makine aracılığıyla elenerek yabancı cisimlerden arındırıldı. Denizdeki yosunları da toplayan ekipler ayrıca tahrip olmuş soyunma kabinlerini, duşları, şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirdi. Taş ve ot temizliği de yapılan plajlara ayrıca hasır şemsiyeler yerleştirildi ve ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuldu. Tatilcilerin denizin keyfini çıkarabilmeleri için gerekli hijyen tedbirleri de alındı.

"YENİ SEZONA HAZIRIZ"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdükleri uyum ve iş birliği neticesinde plajları 2022 turizm sezonuna hazırladıklarını belirterek, "Tatillerini geçirmek için kentimizi seçen yerli ve yabancı tüm konuklarımızın rahatlık ve huzurlarını sağlamak amacıyla gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Kuşadası olarak turizm sezonuna hazırız. Plajlarımızı tüm misafirlerimizin keyifle kullanımı için hazırladık. Pandemiyle savaşarak geçen iki yılın ardından 2022 yazının, hem ziyaretçilerimiz hem de kentimiz ve esnafımız açısından hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel