Kuşadası otellerinde bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 70'e ulaştı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Yer ayırtmayanlara ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü boş oda bulamayabilirler" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Ramazan Bayramı tatiline 2 gün kala 5 yıldızlı ve butik otellerin rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 70'e çıktı. Özellikle yerli turistlerin tatil için rotalarını Kuşadası'na çevirmesi turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde yaşayan yerli misafirlerin, Ramazan Bayramı tatili için konaklama ve alışverişte uygun fiyatlar sunan Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi.

'2023 turizm sezonundan umutluyuz'

2023 turizm sezonundan umutlu olduklarını ve bayram hazırlıklarını tamamladıklarını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Kuşadası'ndaki otellerimizde şu an doluluk oranları yüzde 70'lerde. Bu rakamın tatil başlayana kadar 80'lere çıkmasını bekliyoruz. Turizmciler olarak ilgiden memnunuz. Oda fiyatları gecelik en düşük 2 bin 500 ile en yüksek 10 bin lira arasında değişiyor. Kuşadası'nda her kesime ve bütçeye uygun otel bulmak mümkün. 5 yıldızlı otellerimiz 'her şey dahil' sistemiyle hizmet veriyor. Ayrıca ilçemize yabancı turistler de gelmeye başladı. 2023 turizm sezonunda Polonya, İngiltere ve Almanya pazarından çok umutluyuz. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bir süre iç turizm piyasasını olumsuz etkilemişti. Ancak şimdi durum düzeldi. Turizmciler olarak 2023 sezonundan umutluyuz" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi de kente gelecek misafirlerin daha iyi koşullarda ağırlanabilmesi için hazırlıklara başladı. Belediye tarafından işletilen mavi bayraklı plajlardaki duş ve soyunma kabinlerinin bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca eskiyen engelli rampaları yenileriyle değiştirildi. Bazı plajlara ise kum takviyesinde bulunuldu. - AYDIN