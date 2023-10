Haberler ›› yerel ›› Kuşadası'nın Sokak Hayvanları Sevgi ve Müziğin Gücüyle İyileşiyor

Kuşadası'nın Sokak Hayvanları Sevgi ve Müziğin Gücüyle İyileşiyor

Kuşadası’nın hayvan sever Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından bütünüyle yenilenerek tedavi gören can dostlar ve ziyaretçiler için huzurlu bir yaşam alanı haline getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, her geçen gün bölgenin en modern ve donanımlı merkezi haline geliyor. Konuk ettiği patili dostlar için her detayın düşünüldüğü rehabilitasyon merkezi, başladığı müzik yayını ile de notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanıyor.