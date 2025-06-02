Kuşadası'nın Sembolü Tülüşah Çiçek Açtı

Kuşadası'nın Sembolü Tülüşah Çiçek Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan endemik bitki türü tülüşah çiçek açarak doğaseverlere görsel bir şölen sunmaya başladı. Tülüşahların koruma altında olduğu ve koparanlara 557 bin 212 lira ceza kesileceği bildirildi.

Kuşadası'nın sembolü 'Tülüşah' çiçek açtı

AYDIN - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. Tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezasının ise 557 bin 212 lira olduğu bildirildi.

Kuşadası'nın sembol bitkilerinden olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Tür Koruma Eylem Planı' içerisinde yer alan endemik tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Karaova Mahallesi'nde açtı. Boyları 2-3 metreye kadar uzayan tülüşahlar, sarı çiçekleriyle, doğaseverlere de görsel bir şölen sunmaya başladı. Endemik tülüşahların haziran ayında çiçeklenmesi, Kuşadası'nda botanik turizmine de katkı sunuyor. Koruma altında olan tülüşahların koparan ve doğal ortamından sökerek başka bir yere taşıyanlara da bu yıl 557 bin 212 lira ceza verileceği belirtildi.

Kuşadası'nda tülüşahların yaşam alanlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Adını Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda bulunan Samson Dağları'nın antik ismi olan Mykale'den alan tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Karaova Mahallesi'nde açtı. İlk defa Kuşadası'ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı'nda yer alarak koruma altına alınmıştır. Kuşadası'nın sembol bitkisi olan Tülüşahlar, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'na göre de "Çok Tehlikede" kategorisinde bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.