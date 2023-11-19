Kuşadası'nın Dünü Bugünü ve Yarını Masaya Yatırıldı

Kuşadası’nı diğer kıyı kentlerinden ayıran sosyo-ekonomik özellikleri belirlemek ve kent hafızasının yaşamasını sağlamak amacıyla Korumar Ephesus Beach Otel’de ‘Kuşadası Kent Kimliği Çalıştayı düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi’ni, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla çok paydaşlı bir yapıya kavuşturmak için düzenlenen çalıştaya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Kuşadası'nı diğer kıyı kentlerinden ayıran sosyo-ekonomik özellikleri belirlemek ve kent hafızasının yaşamasını sağlamak amacıyla Korumar Ephesus Beach Otel'de ' Kuşadası Kent Kimliği Çalıştayı düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi'ni, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla çok paydaşlı bir yapıya kavuşturmak için düzenlenen çalıştaya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Kuşadası'nı diğer kıyı kentlerinden ayıran sosyo-ekonomik özellikleri belirlemek ve kent hafızasının yaşamasını sağlamak amacıyla Korumar Ephesus Beach Otel'de 'Kuşadası Kent Kimliği Çalıştayı düzenlendi.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE İMARA AÇILAN BİR TANE ALAN YOK"

Çalıştayda alanında uzman kişilerin, STK üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Kuşadası Kent Konseyi bünyesinde oluşturdukları beş masa, 2 yıllık saha çalışmalarından elde ettikleri sonuçları içeren sunumlar yaptı. Barkovizyon eşliğinde yapılan sunumda, Çevre İmar ve Planlama Masası, Kuşadası'nda çarpık ve plansız yapılaşmanın kentin en büyük sorunu olduğunu ve birçok tarım ve ormanlık alanın hızla imara açıldığını kaydetti. Turizm ve Tarım masası, Kuşadası'nda cazibe merkezlerinin sayısının artırılmasına ve arıtma ile terfi istasyonu sistemlerinin verimli bir şekilde çalışmasına dikkat çekti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalıştayda STK temsilcileri ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Başkan Ömer Günel "Kuşadası'nda çarpık ve ruhsatsız yapılaşmaya asla izin vermedik. Bizim dönemimizde imara açtığımız bir tane alan yok. Tespit ettiğimiz her ruhsatsız yapıyı hiç gecikmeden hemen yıkıyoruz" dedi.

Gençlik ve Çocuk Masası ise Kuşadası'nda yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulunmasını ve çocuklar ile gençlere ders çalışabilecekleri etüt merkezlerini açılmasını istedi. Kadının Kent Kullanım Hakkı Masası, Kuşadası'nda kadınlara yönelik eğitim, meslek ve hobi kurslarının sayısının artırılmasını ve halka plajlarda daha çok ücretsiz alan açılmasını talep etti. Kuşadası'nın 5 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yerel Tarih, Kültür Sanat Masası da Kuşadası'nda kent tarihi hafızasının oluşturulabilmesi için acilen bir merkeze ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sunumların ardından saha araştırmalarından elde edilen sonuçlar ile katılımcıların beyan ettiği fikirler birleştirilerek Kuşadası'nın sahip olduğu sosyo-ekonomik yapı ile acil çözüm bekleyen sorunları aynı potada toplandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 5 masanın ortaya koyduğu tespitler ile vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlayarak görevde olduğu 4 buçuk yıllık sürede yaşama geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Çalıştayın sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde Kuşadası Kent Konseyi tarafından açıklanacak.

"RUHSATSIZ VE KAÇAK YAPILAŞMAYA ASLA MÜSADE ETMEYİZ"

Kuşadası'nda ruhsatsız ve çarpık yapılaşmaya asla müsaade etmediklerini belirten Başkan Ömer Günel, " Öncelikle Çevre İmar ve Planlama Masası'nın aktardığı veriler gerçeği yansıtmıyor. Kuşadası'nın imar planları 1994 yılında yapıldı. Bizim kendi dönemimiz olan 2019 yılından itibaren açtığımız bir tane imar alanı yok. Tespit ettiğimiz her ruhsatsız yapıyı hiç gecikmeden hemen yıkıyoruz. Kuşadası'nda tarım veya orman arazileri içerisinde yükselen hiçbir inşaat bulunmamaktadır. Ancak bakanlığın yapmış olduğu planlamaya ve TOKİ'nin vermiş olduğu ruhsata uymak zorunda kalan bir Kuşadası Belediyesi var. Kuşadası Belediyesi olarak daha önce Kirazlı Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine bakanlıktan verilen izinle yapılan villaları biz yıktık. Kuşadası'nda 2016 yılında 461, 2017 yılında 370, 2018 yılında 359 ruhsat verilmiş. Benim dönemimin başlangıcı olan 2019'da 127, 2020'de 377, 2021'de 499, 2022'de 600 ve 2023 yılında da 300 ruhsat alınmış. Pandemi döneminde sayıda artış yaşanmış olabilir. Ancak geçmiş yıllara oranla verilen ruhsat sayısında afaki bir artış kesinlikle yok" diye konuştu.

"HİZMET ÜRETMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası'nda hizmet üretmek için çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Sizlerden elde ettiğimiz kaynağın her kuruşunu yine sizler için kullanıyoruz. Trafik sakinleştirme projesiyle Kuşadası'nda yaşanan trafik sorununa çözüm bulduk. Davutlar Mahallesi'nden sonra Güzelçamlı'nın da altyapı sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Açtığımız müzelerle kentimize yeni turizm rotaları kazandırıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemizin yaptığı arıtma tesisi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız için SEYAKMER ve Cafer Kotan Parkı'nda Kütüphane ve Kitap Kafe'yi hizmete soktuk. Öğrencilerimizin beslenme çantalarını dolduruyoruz. Kadınlarımıza, ev ekonomisine katkı sağlamaları için ilerleyen günlerde ücretsiz olarak tezgahlar vereceğiz. Türkmen Mahallesi'nde kreş ve kadın dayanışma evi açmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Grubu'nun Kuşadası tarihiyle ilgili yaptığı çalışmaları burada kent belleği adı altında dijital ortama aktararak gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız" dedi.