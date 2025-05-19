Kuşadası'nda Yasaklı Alanda Bulunan 8 Kişiye 23 Bin TL Ceza

Kuşadası'nda Yasaklı Alanda Bulunan 8 Kişiye 23 Bin TL Ceza
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Kuşadası ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, yasaklı alanda bulunan 8 kişiye toplam 23 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde Milli Park içerisinde yasaklı alana giren 8 kişiye toplam 23 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dilek Yarımadası Milli Parkı, İçmeler Koyu mevkiinde yürütülen devriye faaliyeti kapsamında vatandaşların girişine kapalı olan kayalık ve ormanlık bölgede 8 kişinin bulunduğu tespit edildi. Doğal yaşamın korunması ve orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerde, kişilerin yasaklı alanda bulunmaları nedeniyle kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 23 bin 624 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ormanlık alanlarda denetimlerin sıklaştırılacağını ve vatandaşların kurallara uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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