Kuşadası'nda Yangın Paniği: Balkonda Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında apartmanın en üst katında mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının muhtemel nedeni ütü olarak belirtilirken, yoğun duman nedeniyle panik yaşandı.

Kuşadası'nda yangın paniği: Balkonda mahsur kalan vatandaş son anda kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanın en üst katında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı apartmanın üçüncü katında başladığı belirtilen yangının, ütüden çıktığı iddia edildi. Alevler kısa sürede büyürken, apartmandan yoğun duman yükseldi. dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın en üst katında balkonda mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Evde mahsur kalan Salih Aydın isimli vatandaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla binadan güçlükle çıkarıldı. Dumanlardan etkilenen Aydın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevre dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Yerel
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