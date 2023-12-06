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Kuşadası'nda yağış sonrası yollar göle döndü

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Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollar göle döndü. Yıllardır uyarılmasına rağmen bir türlü çözüm bulunamayan Karayoları sorumluluğundaki Kuşadası-Davutlar yolunda yağış sonrası manzara yine değişmedi.

Kuşadası'nda her yağışta aynı manzara: Karayolları sorumluluğundaki yollar dakikalar içinde göle döndü

AYDIN - Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollar göle döndü. Yıllardır uyarılmasına rağmen bir türlü çözüm bulunamayan Karayoları sorumluluğundaki Kuşadası-Davutlar yolunda yağış sonrası manzara yine değişmedi. Kısa süreli sağanak yağış sonucunda bile yolların geldiği durum, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren kısa süreli sağanak yağışın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde yer alan Kuşadası-Davutlar yolu ve Davutlar Kavşağı sular altında kaldı. Vatandaşlar kısa süreli yağışta bile aynı görüntülerin yaşanmasına tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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