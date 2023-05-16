Kuşadası'nda Tarihle Yeşil Panionion Parkında Buluşacak

Kuşadası Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan ve antik çağda 12 İyon kentinin toplanma merkezi olan Panionion’un adını taşıyan temalı parkın yenileme çalışmalarına başlandı.

Kuşadası Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan ve antik çağda 12 İyon kentinin toplanma merkezi olan Panionion'un adını taşıyan temalı parkın yenileme çalışmalarına başlandı.

Kuşadası Belediyesi daha yeşil bir çevre hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl kente 18 milyon 415 bin TL'lik yatırımla 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde kentteki park ve yeşil alanların sayısı her geçen gün artıyor. Kuşadası Belediyesi ayrıca tarih, sanat, spor, eğlence ve yeşili buluşturduğu temalı parklarına da her geçen gün yenilerini ekliyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Güzelçamlı Mahallesi Gece Pazarı karşısında bulunan ve antik çağda 12 İyon kentinin toplanma merkezi olan Panionion'un adının verildiği parkta yenileme çalışması başlattı. Toplam 7 bin 320 metrekarelik alanda yürütülen çalışmada parkın otomatik sulama sistemleri, aydınlatmaları ve kent mobilyaları tümüyle yenilenecek. Yürüyüş yollarının da yapılacağı parkta, yeşil alan miktarı arttırılacak. Yenileme çalışması, parkın merkezine amfi tiyatro tarzında basamaklı oturma gruplarının yapılması ve 12 İyon kentini temsil eden fiber sütunların yerleştirilmesiyle tamamlanacak.