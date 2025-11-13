Kuşadası'nda Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Söyleşi

Kuşadası'nda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen 'Çarşamba Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu sanat tarihçisi Ersin Serçek oldu. Serçek, Kuşadası'nın tarihi dokusunu ve kentin kültürel mirasına katkı sağlayan müzeleri anlattı.

Kent belleğini koruma amacıyla gerçekleştirilen söyleşide, sunuma Kuşadası'nın eski mahallelerinden Dağ Mahallesi ile başlandı. Kentsel sit alanı içinde yer alan, ödüllü cephe projeleriyle dikkat çeken Yıldırım Caddesi üzerindeki müzelerin tanıtıldığı etkinlikte, Serçek, her müzenin kentin geçmişine ışık tuttuğunu ifade etti. KUAKMER'in karşısında açılacak olan Oyuncak Müzesi'nin, geçmişin izlerini taşıyan oyuncaklarla çocuklara ve yetişkinlere nostaljik bir yolculuk sunacağı belirtilirken, aynı cadde üzerinde yer alan Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanında Feride öğretmenin kaldığı evin, Kuşadası'nın edebiyatla kesiştiği simge yapılardan biri olduğu vurgulandı.

Tarihi dokusunu koruyan Efe Suphi Konuk Evi'nin misafirlere geçmişle bugünü bir arada yaşattığını dile getiren Serçek, karşısında yer alan Mineral Fosil Müzesi'nin milyonlarca yıl öncesine ait örneklerle doğanın tarihini sergilediğini söyledi. Yıldırım Caddesi'nin sonunda ise sanatçı Necati Korkmaz'a ait eserlerin yer aldığı Mikro Minyatür Müzesi'nin, dünyada yalnızca üç örneği bulunan bir sanat türünü temsil ettiğini aktardı.

Sunumda ayrıca Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ve içerisinde yer alan Porselen Bebek Müzesi hakkında bilgi verildi. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın korunması için çalışmalar yürüten Lady Rosemary Baldwin'in anısına düzenlenen anı evi ile üst katında yer alan Haluk Perk Kahve Evi de anlatılan diğer önemli kültürel mekanlar arasında yer aldı.

Kuşadası'nın simgelerinden Güvercinada Açık Hava Müzesi'nde yer alan Haluk Perk Koleksiyonuna ait eserlerin yanı sıra, dünyanın ilk tematik müzesi olarak kabul edilen Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'nin denizcilik ve ticaretin kültürel etkilerini çarpıcı biçimde sergilediği belirtildi. Ayrıca, iç kalede sergilenecek olan ve 1998 yılında Dilek Yarımadası'na vuran Fin Balinasına ait iskeletin de Kuşadası'nın doğa tarihine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Etkinlikte, Kuşadası'nın sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda kültür ve sanat kenti olduğuna dikkat çekilirken, sanat tarihçisi Ersin Serçek'e teşekkür belgesi sanat tarihçisi Seren Erdil Serçek tarafından takdim edildi.

Serçek, kentlerin kendi kimliğini yaşatmasında müzelerin önemli rol oynadığını vurgulayarak, Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'nin bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin ilk rafine zeytinyağı fabrikasının kurulduğu Kuşadası'nda zeytin kültürünün geçmişten bugüne taşındığını belirten Serçek, doğa tarihi müzesinin de kentin zengin ekosistemini geleceğe aktarmak için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kuşadası'nda hem mevcut müzelerin yaşatılması hem de yeni müzelerin kazandırılması için yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmasının önemine dikkat çekildi.