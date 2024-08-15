Kuşadası'nda Sahile Ölü Bir Yunus Vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile ölü bir yunus vurdu.

Kadıkalesi Mahallesi'ndeki Nazilli Sitesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar denize girdiği sırada sahile ölü bir yunus vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yunusun ölüm nedenini belirlemek için incelemelere başladı. Vatandaşlar da, sahilde karşılaştıkları manzara karşısında derin üzüntü yaşadıklarını belirtirken, deniz yaşamının korunması ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerden daha fazla önlem alınmasını talep etti. - AYDIN