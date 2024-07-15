Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Sahil Güvenlik Botu'na Yoğun İlgi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Botu ziyaret eden vatandaşlar gemide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-909 Sahil Güvenlik Botu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde kapılarını açan Sahil Güvenlik Botu'nu akşam 18.00'e kadar çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Kuşadası - Marina Sahil Güvenlik İskelesi'ne demirleyen arama kurtarma gemisini gezen vatandaşlar hem gemide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlı TCSG 909 arama kurtarma gemimizi halkımız ziyaret etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Kuşadası Aydın Denizcilik Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title