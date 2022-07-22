Kuşadası'nda Plajlar Cankurtaranlara Emanet

Kuşadası plajlarında görev yapan gümüş belgeli cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca olası boğulma vakalarına karşı tetikte bekliyor. Cankurtaranlar, geçen dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde 15 kişinin hayatını kurtardı.

Kuşadası, sahip olduğu mavi bayraklı plajları ve eşsiz doğası sayesinde her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kuşadası'nda ortalama 35-40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları ziyaretçilerin soluğu denizde almasına neden oluyor. Kentin farklı noktalarındaki plajlarda görev yapan Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya A.Ş'ye bağlı cankurtaranlar ise yaşanabilecek boğulma vakalarını en aza indirmek için yıl boyunca hazırlıklarını elden bırakmıyor.

AYDA SEKİZ TATBİKAT YAPIYORLAR

Tam donanımlı, gümüş belgeye sahip cankurtaranlar turizm sezonunda her ay sekiz kurtarma tatbikatı yapıyor. Sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, dürbün, bot, jet ski ve drone ile sürekli denizi tarıyor. Kıyıdan sık sık anons yaparak uyarılarda bulunan cankurtaranlar sayesinde tatilciler denize rahatça girebiliyor.

CANKURTARANLARDAN BAYRAMDA YOĞUN MESAİ

Kuşadası'nın nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilcilerle birlikte yaklaşık 1 milyonu buldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da yoğun bir mesai yaptı. Kuşadası plajlarında görevli cankurtaranlar bu süreçte 15 kişinin hayatını kurtardı. Kuşadası Belediyesi Arya A.Ş Plajlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kazancıoğlu, "Mavi Bayraklı plajlarımızdan nisan ayından başlamak suretiyle kasım ayı sonuna kadar cankurtaran hizmeti vermekteyiz. Vatandaşlarımız ve misafirlerimiz Kuşadası'nda tatillerini güven içerisinde yapabilirler" dedi.

"AKINTIDAN KURTULMAK İÇİN ÇAPRAZLAMA YÜZÜN"

Arya AŞ'ye bağlı cankurtaranların şefi Tayfun Çelik ise denizde serinlemek isteyenleri özellikle dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Çelik "2020 yılında 107, 2021 yılında 134 ve 2022 yılında şu ana kadar ben ve ekip arkadaşlarım 26 kişiyi kurtardık. Ekip arkadaşlarım ve ben tam donanımlı, gümüş belgeye sahibiz. Her ay toplam 8 kurtarma tatbikatı yapıyoruz. En sık karşılaştığımız vaka aşırı dalga olan günlerde denizin vatandaşlarımızı içeri doğru çekmesi. Böyle durumlarda lütfen kıyıya doğu değil çaprazlama yüzün. Eğer akıntıdan kendinizi kurtarırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız" diye konuştu.

Tatil için Kuşadası'na gelen matematik öğretmeni Yasemin Ceran da, "Biz Kocaeli'nden her sene Kuşadası'na geliyoruz. Kuşadası'nı seviyor ve denizine bayılıyoruz. Güvenlik her şeyden önce çok önemli. Bizler öğretmenler olarak okullarımızda da güvenliğine çok önem veriyoruz. Deniz bazen dalgalı olduğunda önlemler alınması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız var. Bizler bile biraz açıldığımızda eğer dipten bir akıntı oluşuyorsa zorlanıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel