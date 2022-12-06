Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 6 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişiyle silahlı yağma, 6136 SKM, işyeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütüne yönelik farklı adreslere düzenlenen operasyonla A.E., H.E., O.E., O.E., C.B. S.S., A.E. ve A.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 110 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra dün Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden H.E, O.E, C.B, O.E, S.S ve A.Ç tutuklanırken, A.E ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.