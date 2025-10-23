Kuşadası'nda Öğrencilere 'Geleceğin Denizcileri' Eğitim Etkinliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğrencilere yönelik "Geleceğin Denizcileri Bilgilendirme" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuşadası Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine yönelik Sahil Güvenlik personeli tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personeli tarafından Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme faaliyeti kapsamında öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği faaliyetler, görevleri, kullandığı teçhizat ve malzemeler öğrencilere tanıtıldı. Etkinliğin önümüzdeki günlerde başka okullarda da devam edeceği öğrenildi. - AYDIN