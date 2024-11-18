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Kuşadası'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Kuşadası'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Milli Park'ta jandarma ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Milli Park'ta jandarma ekiplerince, ziyaretçilere KADES uygulaması tanıtılarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Dilek Yarımadası Milli Park'ında sahaya inen jandarma ekipleri, Milli Park'ı ziyarete gelen vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz ve KADES" uygulaması kapsamında tanıtım ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturan ekipler ayrıca çocuklara da Türk bayrağı ve Jandarma Çocuk dergisi hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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