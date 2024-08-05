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Kuşadası'nda Jandarma Vatandaşları Ormanlık Alanlarda Bilgilendirdi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Ekipler, yangın risklerine karşı önlemler, çevre ve doğa sevgisi bilinci gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Aydın'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Nevşehir JAKEM Komutanlığından gelerek motorlu devriyelerin olmadığı bölgelerde devriye görevlerine başlayan Atlı Jandarma Timleri ile Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı personelleriyle birlikte Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkları ziyarete gelen vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı 'her şey elimizde' mottosuyla bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar broşürleri dağıtırken, kadın vatandaşlara KADES tanıtımı yapılarak uygulamayı telefonlarına yükleyip, erkek vatandaşlara ise 'kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme yaptı. Minikleri unutmayan ekipler, çocuklara da jandarma boyama kitabı dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Kuşadası Aydın Çevre Güvenlik Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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