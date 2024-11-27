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Kuşadası'nda İlkokul Öğrencilerine Doğa Sevgisi Anlatıldı

Kuşadası'nda İlkokul Öğrencilerine Doğa Sevgisi Anlatıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma tarafından doğa sevgisi, çevre koruma ve trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Öğrencilere konu ile ilgili broşürler ve kitaplar hediye edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencilerine jandarma tarafından doğa sevgisi anlatıldı.

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim gören 64 öğrenci ve değerli öğretmenleri tarafından Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaret edildi. Ziyarete gelen öğrencilere Doğa Sevgisi, Orman, Çevre, Yaban Hayatının Korunması ve Genel Trafik Kuralları hakkında uygulamalı eğitim faaliyeti icra edilerek faaliyet sonunda broşür, boyama, okuma kitapları hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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