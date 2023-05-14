Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kuşadası'nda esnaf seçimde oyunu kullandı, işinin başına döndü

Kuşadası'nda esnaf seçimde oyunu kullandı, işinin başına döndü

Yerel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden 14 Mayıs seçimleri için esnaf sandık başına koştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden 14 Mayıs seçimleri için esnaf sandık başına koştu. Oyunu kullanan esnaflar turizm sezonun açıldığı Kuşadası'nda işlerinin başına döndü.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullandıktan sonra dükkanlarına dönen esnaflar, turizm sezonunun açıldığını ve bugün de büyük bir geminin geldiğini belirterek sezonun iyi geçeceği konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Turizmci Orhan Atalay, "Biz de görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun" derken, diğer bir esnaf Fatih Görgün de "Bugün de bir gemi geldi, dükkanımızı açtık. Sezon da bu sene iyi geçecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Seçim günü esnafın sandık başına gitmesi ve turizmin canlanması gibi konuların ele alındığı Kuşadası'nda, seçim sonuçları merakla bekleniyor. - AYDIN

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title