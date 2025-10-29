Kuşadası'nda Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamaları Başladı
Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde TCSG-909 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Kaymakamlık, tüm halkı davet etti.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102.yıldönümü dolayısıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı kapsamında, Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanlığına bağlı; TCSG-909 Sahil Güvenlik botu, Çarşamba 09.00-17.00 saatlerinde Marina Sahil Güvenlik İskelesinde ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir" denildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel