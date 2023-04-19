Kuşadası'nda Bayram Coşkusu, 'Mutlu Çocuklar Karnavalı' ile Yaşanacak

Kuşadası Belediyesi, bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar için karnavala dönüştürmeye hazırlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar için karnavala dönüştürmeye hazırlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, çocukların çifte bayram coşkusu yaşayabilmesi için 22-23 Nisan günlerinde kentin farklı noktalarında "Mutlu Çocuklar Karnavalı" adıyla bir etkinlik düzenleyecek. Karnaval, 22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Davutlar Meydanı, Güzelçamlı Meydanı, Değirmendere Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı, Uydukent, İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı ile Atatürk Anıtı önünde eş zamanlı olarak düzenlenecek eğlenceli etkinliklerle başlayacak. Mahallelerdeki etkinlikler, 16.00'da sona erecek. Aynı gün saat 14.00-20.00 saatleri arasında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı da çocuklar için karnaval alanına dönüşecek.

Karnaval coşkusu, 23 Nisan Pazar günü ise yine 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Tarık Akan Parkı, Gönülkent Sitesi, Özgecan Aslan Parkı, Yedi Eylül İlkokulu ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sürecek. Program boyunca gerçekleşecek tiyatro, dev kukla, animasyon, maskot, sirk gösterileri, konserler ve kurulacak şişme oyun parkları ile Kuşadalı minikler bayram coşkusunu yaşayacak.

23 NİSAN KORTEJİ

Kuşadası'nda düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.00'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayacak bir kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Kutlamalar, saat 20.00'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda mini disko, Bubble şov, çocuk tiyatrosu ve mutlu çocuklar konserinin yer alacağı bir etkinlikle son bulacak.