Kuşadası'nda 35 bin kişilik Cumhuriyet korteji Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla yaklaşık 35 bin kişinin katılımıyla Cumhuriyet korteji düzenlendi.

Kuşadası'nda 35 bin kişilik Cumhuriyet korteji

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla yaklaşık 35 bin kişinin katılımıyla Cumhuriyet korteji düzenlendi.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, sabah ilçe kaymakamlık binasında gerçekleştirilen tebrik töreniyle devam etti. Kaymakamlıktaki kabulden sonra Özer Türk Stadı'nda resmi geçit töreni yapıldı. Kutlamalar, akşam saat 19.00'da başlayan 100'üncü yıl korteji ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen korteje yaklaşık 35 bin kişi katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyarak hep bir ağızdan marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası'na yürüyen korteje Belediye Başkanı Ömer Günel ailesi ile birlikte eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Kuşadası Belediye Meclis üyeleri, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kortejde ön bölümde yer alan motosikletliler, Kuşadası Belediye Bandosu, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Boru ve Trampet takımı ve jonglör gösterileri büyük ilgi gördü. Kortejin yürüyüşünü tamamlaması 1 saatten fazla sürdü