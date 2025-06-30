Kuşadası'nda 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Etkinlikleri

Kuşadası'nda 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Etkinlikleri
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Kuşadası'nda Sahil Güvenlik botu TCSG-311, vatandaşların ziyaretine açılacak. Etkinlik, denizciliğin önemini vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açılacak.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türk denizciliği açısından büyük önem taşıyor. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye, kendi karasularında yolcu ve yük taşıma hakkını yabancı devletlerden alarak milli egemenliğini denizlerde de ilan etmiş oldu. Bu tarihi gün, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanarak denizciliğin önemi hatırlatılıyor. Kuşadası'nda da bu kapsamda Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-311 botu 1 Temmuz Salı günü vatandaşların ziyaretine açılacak. Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botu yakından görme ve görevleri hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-311 Sahil Güvenlik botu 1 Temmuz 2025 Salı günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi'nde ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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