Kuşadası'nda yiyecek içecek tezgahlarında yüzde yirmi indirim - Haberler

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dün gerçekleştirdiği Nazilli Pazarı esnaf ziyaretinde yiyecek içecek tezgahlarında yüzde 20 oranında kira indirimi yapıldığını açıkladı.

Kuşadası esnafı ve hemşehrileriyle her zaman iç içe olup taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çalışan Başkan Ömer Günel, Nazilli Pazarı'ndaki esnaf ziyareti sırasında yiyecek, içecek tezgahlarında işgaliye ücretlerinde yüzde 20 oranında bir indirim uyguladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Pazarı'na gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında esnafı ve Kuşadalıları sevindiren bir kararı duyurdu. Başkan Ömer Günel " Ülkemizde sürekli artan maliyetler karşısında esnafımıza ve hemşehrilerimize destek olmak için yüzde 20 oranında bir işgaliye ücreti indirimi yapmaya karar verdik. Ülke genelinde devam eden ekonomik kriz ve zam yağmuru karşısında vatandaşlarımızın alım gücü çok düştü. Bu nedenle hem pazarcı esnafımızı bir nebze rahatlatmak hem de vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçları temininde bütçelerine katkı sağlamak amacı ile Nazilli Pazarı'ndaki yiyecek ve içecek tezgahlarında yüzde 20 oranında bir kira indirimi yaptık. Esnafımızdan da bu indirimi hemşehrilerimize yansıtmalarını bekliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi tarafından Kervansaray'da yapılan Mayıs Ayı Olağan Toplantısında pazar yerlerinde uygulanan işgaliye ücretlerinde indirim yapma kararı alınmıştı ve esnafa bu indirimleri halka yansıtmaları çağrısında bulunulmuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel