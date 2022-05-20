Kuşadası'na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması - Haberler

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Kuşadası'na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuşadası'na Yakışır 19 Mayıs Kutlaması

Kuşadası'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, akşam saatlerinde zirveye çıktı.

Kuşadası'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, akşam saatlerinde zirveye çıktı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Kortejinin ardından 500 kişilik Zeybek gösterisi ve Büyük Türkiye Orkestrası konseri büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşen Gençlik Korteji yürüyüşü saat 19.00'da Kısmet Otel Kavşağından başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7'den 70'e binlerce Kuşadalı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Remzi Çengel, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı.

Kuşadası Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na ulaşan Kuşadalılar, burada sergilenen 500 kişilik Zeybek gösterisinin ardından gerçekleşen Büyük Türkiye Orkestrası konseri ile 19 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutladı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadası, gençlik, Mayıs, Yerel, Haberler

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