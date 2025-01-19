Kuşadası Jandarmasından Motosiklet Sürücülerine Güvenlik Bilgilendirmesi

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Kuşadası'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki çeşitli işletmelerde gerçekleşen bilgilendirme faaliyetlerinde, trafik güvenliği ve motosiklet kullanımının önemi vurgulandı. Jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine kask takmanın hayati önem taşıdığını hatırlatarak, kasksız sürüşün ciddi kazalara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, motosiklet kullanımında trafik kurallarına uyulmasının gerekliliği de anlatıldı. Bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin bölgede trafik kazalarını azaltma ve sürücü bilincini artırma amacı taşıdığı ifade edilirken, benzer etkinliklere devam edeceği belirtti. - AYDIN