Kuşadası Eski Belediye Başkanı Suyolcu, ölümünün 28. yılında anılacak

Kuşadası'nın eski belediye başkanı Mustafa Lütfi Suyolcu, ölümünün 28. yılında anma ve ödül töreniyle anılacak. Tören, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 16.00'da Kuşadası Kervansaray'da gerçekleşecek. M. Lütfi Suyolcu, 1977-1980 ve 1989-1994 yılları arasında iki dönem Kuşadası Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.

16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden M. Lütfi Suyolcu, Kuşadası'nın yönetiminde önemli hizmetlere imza attı. Suyolcu'nun ölümünün ardından ailesi tarafından ilk 13 yıl boyunca anma töreni düzenlenmişti. Daha sonra ise eski belediye başkanı Esat Altıngün döneminde belediye tarafından organizasyon devralınmıştı.

Mustafa Lütfi Suyolcu Anma ve Ödül Töreni Kuşadası Kervansaray'da gerçekleştirilecek ve saat 16.00'da başlayacak. Anma törenine, Kuşadası halkının yanı sıra siyasi ve yerel yönetim temsilcileri, dostları, sevenleri ve Suyolcu'nun ailesi de katılacak. - AYDIN