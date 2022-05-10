Kuşadası Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Kuruyor

Kuşadası Belediyesi, Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Sıfır Atık Müdürlüğü kurma kararı aldı.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında çevreyi korumak için önemli bir karar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" doğrultusunda Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması talebi oybirliğiyle kabul edildi.

Kuşadası Belediyesi, Sıfır Atık Müdürlüğü aracılığıyla kenti çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak için profesyonel bir bakış açısı ile çalışma yürütecek.