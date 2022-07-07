Kuşadası Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Camilerde Temizlik Mesaisi Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayram namazına hazır hale getirildi. Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayram namazına hazır hale getirildi. Kuşadası Belediyesi belirli aralıklarla yürüttüğü cami temizliklerini, Kurban Bayramı öncesi tamamladı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinden başlanarak tüm mahallelerdeki camilerin bahçe ve açık alanları 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ardından çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca camilerin bahçelerinde ot biçme, ağaç budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi. ANKA / Yerel Kuşadası Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

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