Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

Kuşadası Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ana hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ana hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Berat Kandili' nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıtıldı. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Berat Kandilini kutladı. Başkan Ömer Günel mesajında, "Tüm insanlığın Berat Kandilini sağlık ve barış içerisinde geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Belediyesi, Berat Kandili, Kuşadası, kandil, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title