Kuşadası Belediyesi'nden Bilinçli Ebeveynlik İçin 'Doğuma Hazırlık Akademisi

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan ‘Anne Baba Çocuk Merkezi’, çocuklar için düzenlediği etkinliklerin yanı sıra ebeveynlere yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan 'Anne Baba Çocuk Merkezi', çocuklar için düzenlediği etkinliklerin yanı sıra ebeveynlere yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde kente kazandırılan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor. Ebeveynler ve 3-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz eğitimlerin verildiği Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde her hafta çarşamba günleri düzenlenen Gebeliğe ve Doğuma Hazırlık Akademisi'nde ise anne adayları, alanında uzman hemşireler eşliğinde doğum sürecinde ücretsiz destek alıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans şeklinde verilen eğitimlerde anne adayları, hamilelikte ve doğum sonrasında yaşayacağı fiziksel ve psikolojik değişimlere hazırlanıyor. Aynı zamanda anne adayları kurs kapsamında uzmanlar eşliğinde hamilelik ve nefes egzersizi de yapıyor.

Dört hafta süren eğitimlere katılan anne adaylarına, kursu tamamlamasının ardından içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu "Hoş Geldin Bebek Bakım Çantası" hediye ediliyor. Ayrıca anneleri ile birlikte eğitime gelen çocuklar, kurs süresi boyunca merkezde bulunan oyun odasında çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çeşitli etkinlik ve aktivitelere katılabiliyor.