Kuşadası Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 435 TL oldu

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandı. 11 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle imzalanacak olan sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 5 bin 435 TL'ye yükseltildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "Her zaman işçilerimizin yanındayız" dedi.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında 730 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Personel A.Ş yönetimi ile Belediye-İş Sendikası arasında varılan 3 yıllık anlaşmaya göre 3 bin 100 TL olan en düşük işçi maaşı 5 bin 435 TL'ye yükseltilirken Nisan ve Ekim aylarında 12'şer günlük ikramiye ödenmesine karar verildi. Sözleşmeyle saha personelinin yaptıkları işin riskine ve niteliğine göre ek ödeme almaları da karara bağlandı. Yıllık ücret artış oranı ise oluşacak enflasyon farkı karşısında ek olarak yüzde 2 olarak belirlendi. Toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanması Kuşadası Belediyesi çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin tüm çalışanları ile büyük bir aile olduğunu belirterek "Bir süredir Belediye-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanması mutluluk verici. Biz emeğin en yüce değer olduğuna inanıyor ve çalışanlarımızın haklarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak çalışanlarımıza hükümet tarafından belirlenen asgari ücretten yüzde 28 daha fazlasını vererek en düşük işçi maaşımızı 5 bin 435 TL'ye yükselttik. Bu rakam çalışanlarımızın yaptığı işin niteliğine ve riskine göre farklılık gösterecek. İki yıldır yaşanan pandemi ve ekonomik kriz koşullarına rağmen bir yandan kentimiz için çalışmayı sürdürürken bir yandan da çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmemek için mücadele ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman işçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizleri aynı masa etrafında buluşturarak toplu iş görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanması sürecine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve Belediye-İş Sendikası Aydın Şubesi yöneticilerine teşekkür ediyor, sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel