Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi'ndeki Kazı Çalışmalarına Desteğini Sürdürecek

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Müze Müdürlüğü arasında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü’ne göre, Kuşadası Belediyesi Kadıkalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarına yaptığı ayni yardımları sürdürecek. Kazı çalışmaları kapsamındaki çeşitli bilimsel faaliyetlerde de iş birliği devam edecek.

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Müze Müdürlüğü arasında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü'ne göre, Kuşadası Belediyesi Kadıkalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarına yaptığı ayni yardımları sürdürecek. Kazı çalışmaları kapsamındaki çeşitli bilimsel faaliyetlerde de iş birliği devam edecek.

Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ndeki bilimsel çalışmalara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, Prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi'ndeki kazı çalışmaları için ayni yardımlarını sürdürmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Müze Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Belediye Başkanlığı makamındaki törende hizmet protokolüne Kuşadası Belediye Başkanvekili Oğuzhan Turan ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca imza attı. Protokole göre Kadıkalesi'nde bilimsel kazı çalışmalar devam ederken, çıkarılan kültür varlıkları için envanter oluşturulacak. Kuşadası Belediyesi ise Kadıkalesi'ndeki kazı çalışmalarına teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürecek.

Belediye Başkanvekili Oğuzhan Turan, Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde yürütülen çalışmaların önemine değinerek "Kadıkalesi/Anaia Höyüğü'nde Hitit, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukça önemli bulgular gün yüzüne çıkarılıyor. Kentimizin tarihini gün yüzüne çıkartacak çalışmalar yürütülürken Kuşadası Belediyesi olarak desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.