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Kuşadası Belediyesi Hemşehrilerine Sıcak Çorba İkram Ediyor

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Kuşadası Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan Kuşadalılara sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. Haftanın 4 günü devam edecek olan çorba ikramı, vatandaşların içini ısıtıyor.

Kuşadası Belediyesi farklı kesimler için yaşama geçirdiği sosyal yardım çalışmaları kapsamında hemşehrilerine sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. Yapılan çorba ikramı ile sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkan Kuşadalı vatandaşların içlerini ısıtıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde işe ve okullarına gitmek için yola çıkan Kuşadalılara geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. İkramların ilki Salih Killi Parkı'nda gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya A.Ş'nin mutfağında büyük bir özen ve titizlikle hazırlanan çorba ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Haftanın 4 günü sıcak çorba

Çorba ikramının kış ayları boyunca haftanın 4 günü devam edeceği belirtildi. Sıcak çorba ikramı, her salı günü saat 09.30'da Salih Killi Parkı'nda (dolmuş durakları), her çarşamba günü İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda, perşembe günü Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde, cuma günü ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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