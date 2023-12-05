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Kuşadası Belediyesi Hemşehrilerine Sıcak Çorba İkram Ediyor

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Kuşadası Belediyesi, yaşanan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. İkramlar haftanın 4 günü farklı noktalarda gerçekleşecek.

Kuşadası Belediyesi yaşanan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla yaşama geçirdiği sosyal yardım çalışmaları kapsamında hemşehrilerine sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde işe ve okullarına gitmek için yola çıkan Kuşadalılara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. İkramların ilki Salih Killi Parkı'nda gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya A.Ş'nin mutfağında özen ve titizlikle hazırlanan çorba ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

HAFTANIN 4 GÜNÜ SICAK ÇORBA

Çorba ikramının kış ayları boyunca haftanın 4 günü devam edeceği belirtildi. Sıcak çorba ikramı, her salı günü saat 09.30'da Salih Killi Parkı'nda (dolmuş durakları), her çarşamba günü İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda, perşembe günü Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde, cuma günü ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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