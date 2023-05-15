Kuşadası Belediyesi Ekipleri, Alt ve Üstyapı Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla yürütülen alt ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla yürütülen alt ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 34 bin metrekarelik alanı kapsayan 22 sokakta alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Davutlar Mahallesi'nin 18 sokak ve 5 caddesinde başlatılan yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalarda ilk etapta Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilenen alanda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, üstyapı çalışmalarına başladı. Ekipler, Erdoğan Sokak'ta yürüttükleri kilit parke döşeme çalışmalarını tamamlarken, Şennur ve Nuhay Sokak ile bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfalt için zemin söküm işlemleri tamamlanan Atatürk, Cengiz Topel ve Menderes caddelerinde ise tesviye işlemi sürüyor.