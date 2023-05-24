Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Davutlar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Caddesi'nin ardından Cengiz Topel Caddesi’ne de sıcak asfalt döküldü.

Kuşadası Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Davutlar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Caddesi'nin ardından Cengiz Topel Caddesi'ne de sıcak asfalt döküldü.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Mahallesi'nde başlattığı altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölgede 15 sokak ve 5 caddeyi daha yenilemek için mesai harcayan ekipler tarafından bugüne kadar; Gönül, Nuhay, Erdoğan, Şennur, Gümüş, Serdar ve Karacakoyun sokaklara toplam 6 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.

TOPLAM 25 BİN METREKARE ALAN SICAK ASFALTLA KAPLANMIŞ OLACAK

Derya ve Benli sokaklar ile Mehmet Fazıl Tanrıkulu Caddesi'nde ise imalat devam ediyor. Ekipler, Atatürk Caddesi'nin ardından son olarak Cengiz Topel Caddesi'ne de sıcak asfalt serdi. Cengiz Topel Caddesi'ne rögar kapakları ve yağmur ızgaralarının yerleştirilmesinin ardından ekipler, Menderes Caddesi'nde çalışmalarına devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında Davutlar Mahallesi'nde toplam 25 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Davutlar Mahallesi'nde esnaflık yapan Davut Bulut, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından değişimin başladığını belirterek "Davutlar yıllar sonra Başkan Ömer Günel ile hizmet görmeye başladı. Yollarımız yenilendiği için çok mutluyuz. Ekipler çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Davutlar'daki çalışmalardan çok mutluyuz. Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Günel'e teşekkür ediyoruz" dedi.