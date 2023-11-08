Kuşadası Belediyesi Avrupa'nın En Saygın Üniversitesiyle Ortak Projeler Üretecek

Kuşadası Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ çalışmaları kapsamında Avrupa’nın en saygın akademik kurumlarından biri olan Lund Üniversitesi’nden gelen temsilcileri ağırladı. Heyet, kentte Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeleri yerinde inceleyerek yetkililerle fikir alış verişinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' çalışmaları kapsamında Avrupa'nın en saygın akademik kurumlarından biri olan Lund Üniversitesi'nden gelen temsilcileri ağırladı. Heyet, kentte Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeleri yerinde inceleyerek yetkililerle fikir alış verişinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında kurduğu 'Eşitlik Birimi' ile geçen Ağustos ayında, İsveç'in Lund Üniversitesi tarafından yürütülen 'Kapasite Geliştirme - Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler için İnovasyon ve Ortak Tasarım' programına kabul edildi. Bir yıl sürecek programa katılmaya layık görülen Kuşadası Belediyesi, böylece çalışmalarına uluslararası bir nitelik kazandırdı.

Lund Üniversitesi'nde programın yürütücüleri olarak görev yapan akademisyenler de kente gelerek, Kuşadası Belediyesi'nin eşitlik, toplumsal cinsiyet, planlama, inovasyon ve sosyal alanlarda yaşama geçirdiği projeleri yerinde inceledi. Heyet ilk önce Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan'ı ziyaret etti. Ardından İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Kadın Danışma Merkezi, Anne Baba Çocuk Merkezi ile Kütüphane ve Kitap Kafe'yi gezdi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Eşitlik Birimi'nin de eşlik ettiği alan gezisinde heyete çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"KUŞADASI DEĞİŞİMİ YAŞADI"

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nda çok önemli değişiklikler yaşandığını belirterek, "4,5 yılda önce tüm dünyayı etkileyen pandemi, daha sonra da ülkemize büyük zarar veren deprem felaketleri gerçekleşti. Bu rağmen çok çalışarak hedeflerimizin çoğunu hayata geçirdik. Başkanımız Ömer Günel, ortak projeler üretmeye her zaman hazır. Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimize sosyal belediyecilik alanında da çok önemli hizmetler sunuyoruz" dedi.

"TRAFİK SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞMUŞ"

Lund Üniversitesi CIPSS programı Genel Koordinatörü Doç. Dr. Johanna Alkan Olsson ise "Daha önce Kuşadası'na gelmiştim. Bu ziyaretimde özellikle trafik sakinleştirme projesinin kente çok faydalı olduğunu gözlemledim. Trafik sorununun büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu gördüm. Kuşadası Belediyesi birçok alanda önemli projeler geliştirip, hayata geçirmeyi başarmış. Yöneticilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.