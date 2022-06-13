Kuşadası Belediyesi, Arlem'de Türkiye'yi Temsil Edecek

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin yerel ve bölgesel temsilcilerinin yer aldığı bir oluşum olan Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'nde (ARLEM) Türkiye'yi temsil edecek 10 belediyeden biri oldu.

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) çatısı altında 2010 yılında kurulan ve Türkiye Heyeti Sekretarya görevi Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen ARLEM'de ülkeyi temsil etmek üzere seçildi.

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği ile Akdeniz'de iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan hükümetlerarası bölgesel bir örgüt olan Akdeniz için Birlik'in (AİB), yerel ve bölgesel makamlarını siyasi olarak temsil etmek, politik diyalogu devam ettirmek, bölgeler arası iş birliğini teşvik etmek hedefi ile çalışmalarını sürdüren ve Türkiye'nin 5'i asil, 5'i yedek olmak üzere 10 belediye ile temsil edildiği ARLEM'de yedek üye olarak yer buldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Avrupa-Akdeniz ortaklığına bölgesel ve yerel bir boyut kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren ARLEM'de Türkiye'yi temsil edecek belediyeler arasında yer almanın mutluluk verici olduğunu belirterek yaşanan yerel sorunları bölgesel bakış açısıyla ele alan platformların önemine dikkat çekti.

ANKA / Yerel