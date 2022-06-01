Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den Küçük Koray'ı Hayata Bağlayan Destek - Haberler

Kuşadası Belediyesi, 13 yaşındaki oğulları Koray Halil'in tedavisi için yardım talebinde bulunan Şerife ve Salih Halil çiftine yardım eli uzattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürülen küçük Koray, patoloji raporu doğrultusunda tedavi edilecek.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk sahibi Şerife ve Salih Halil çifti, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak 13 yaşındaki oğulları Koray Halil'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü ve bu durumun Koray'ın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek yardım talebinde bulundular. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı üzerine vakit kaybetmeksizin harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Koray'ın tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu aldı.

Halil Ailesi, Kuşadası Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araçla İstanbul'a götürüldü. Aileye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Sosyolog Filiz Çelik de eşlik etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu'nun tedavisini üstlendiği Koray Halil'den patolojik örnek alınarak incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildi. Prof. Dr. Server Serdaroğlu, 1 ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve Koray'ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

BAŞKAN ÖMER GÜNEL'E TEŞEKKÜR

Gerekli tetkik ve muayenelerin ardından Kuşadası'na dönen Halil Ailesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Oğlumun bir buçuk yaşına kadar saçı ve kirpiği vardı. Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları çok acımasızdı. Kafasına vurup kel diye dalga geçiyorlardı. Koray eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. Biz de bu duruma çok üzülüp bir çözüm yolu arayışına girdik. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi'ne ulaştık ve hemen yetkili merciler bizimle iletişime geçti. Sayın Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz. Evimize kadar gelip soframızda yemeğimizi yedi. Bizimle çok ilgilendi ve yardım edeceğine söz verdi. Verdiği sözde durup bize özel araç tahsis ederek İstanbul'da oğlumun tedavi görmesini sağladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giderek patolojik parça verdik ve sonucunu 1 ay sonra alıp tedaviye devam edeceğiz. Yüreğimizde yeniden bir umut oluştu. Bu süreçte maddi ve manevi destek veren Başkanımızdan Allah razı olsun."

Koray Halil ise mücadelesinde yanında olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e şu sözlerle teşekkür etti:

"Başkanımız Ömer Günel bizim evimize kadar geldi ve oyuncaklar getirdi. Beni İstanbul'da tedavi olmaya gönderdi. İstanbul'da hastaneye gittiğimizde doktorlar kafamdan parça aldılar ve şimdi sonucu bekliyorum. İnşallah tekrar saçlarım çıkacak ve yeniden mutlu günlerime döneceğim. Arkadaşlarım benimle dalga geçtiği için çok mutsuz oluyorum. Onlardan rica ediyorum hastalıkla mücadele eden arkadaşlarıyla dalga geçmesinler, onlara yardımcı olsunlar. Anlayışlı davransınlar. Ömer Başkanımızı çok seviyorum ve bana yardım ettiği için çok mutluyum."

ANKA / Yerel