Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Türkiye'nin En Başarılı Belediyelerinden Biriyiz" - Haberler

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere kentte yaşama geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Pandemi ve ekonomik krize rağmen hizmet üretmeye hiç ara vermedik. Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'ndaki yerel gazete, televizyon, internet sitesi ve radyolarda görev yapan basın mensuplarıyla '2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı' yemeğinde buluştu. Yemekte Başkan Günel, gazetecilere Kuşadası'na daha çok yerli ve yabancı turist çekmek için oluşturacakları cazibe merkezleri ile ilgili bilgi verdi.

"HİZMET ÜRETMEYE HİÇ ARA VERMEDİK"

Görevde oldukları 3 yılda çok zor koşullarla karşılaşmalarına rağmen hizmet üretmeye hiç ara vermediklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Önce dünyayı etkisi altına alan pandemi ardından da Türkiye'deki ekonomik kriz tüm belediyeleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Ancak biz Kuşadası'na yatırım yapmayı sürdürdük. Turistik çarşılarımızı yeniledik. Kuşadası'na yaklaşık 8 milyon 100 bin metrekare yol yaptık. Kentimizdeki birçok mahalleye doğalgazı getirdik. İcraatçı bir belediye olmaktan asla vazgeçmedik. Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz" dedi.

YENİ CAZİBE MERKEZLERİ GELİYOR

Kuşadası'nın turizm pastasından daha çok pay alması için hayata geçirecekleri daha birçok proje olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, "AKUT'un eski binasını Rose Mary Anı Evi olarak düzenleyeceğiz. Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu ile Efe Suphi Evi'nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini bu binalarda ağırlayacağız. Kervansaray'da bir Etnografya Müzesi açmayı planlıyoruz. Ayrıca sikkelerin sergileneceği bir müze daha kuracağız. Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti'nin hemen yanına bir karşılama alanı yapacağız" diye konuştu.

ANKA / Yerel